Elon Musk deixa cargo no governo dos EUA

O bilionário Elon Musk anunciou, na quarta-feira (28), sua saída do governo de Donald Trump, deixando o cargo de “empregado especial do governo” no Departamento de Eficiência Governamental (DOGE, na sigla em inglês).

A decisão de deixar o governo surge após críticas públicas de Musk com o projeto de lei orçamentária “One Big Beautiful Bill”, apoiado por Trump, que segundo o bilionário, amplia o déficit federal em bilhões de dólares e anula o trabalho do órgão que controlava.

“Com o fim do meu período como Funcionário Especial do Governo, gostaria de agradecer ao Presidente Donald Trump pela oportunidade de reduzir gastos desnecessários. A missão do DOGE só se fortalecerá com o tempo, à medida que se tornar um modo de vida em todo o governo”, disse Musk em publicação no X, antigo Twitter.

As my scheduled time as a Special Government Employee comes to an end, I would like to thank President @realDonaldTrump for the opportunity to reduce wasteful spending.



The @DOGE mission will only strengthen over time as it becomes a way of life throughout the government. — Elon Musk (@elonmusk) May 29, 2025

