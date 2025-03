Elon Musk vende X por US$ 33 bilhões para sua própria empresa de inteligência artificial

Elon Musk, dono do X, anunciou nesta sexta-feira (28) que a rede social foi vendida para a xAI, sua própria empresa de inteligência artificial. Ele afirmou que a transação somará a experiência da xAI em inteligência artificial com o alcance do X. E disse que a empresa combinada continuará com a "missão principal de buscar a verdade e avançar o conhecimento".

Conforme o g1, a xAI foi fundada em 2023, pouco depois de Musk assinar uma carta pedindo pausa nos treinamentos em sistemas de inteligência artificial. Em fevereiro, a empresa lançou o Grok 3, um robô que concorre com o ChatGPT e está integrado ao X.

Musk afirmou que a combinação avalia a xAI em US$ 80 bilhões e o X em US$ 33 bilhões. A rede social tem ainda uma dívida de US$ 12 bilhões, segundo o bilionário.

"Hoje, oficialmente damos o passo para combinar os dados, modelos, computação, distribuição e talento. A empresa combinada fornecerá experiências mais inteligentes e significativas para bilhões de pessoas, ao mesmo tempo em que permanecerá fiel à nossa missão principal de buscar a verdade e avançar o conhecimento", disse o bilionário.

Musk comprou o X, antigo Twitter, em US$ 2022 por US$ 44 bilhões. Sob sua gestão, a plataforma deixou de ser listada na bolsa de valores e se transformou em uma empresa de capital fechado.

Ele defendeu que, em seu comando, a empresa se tornou uma das mais eficientes do mundo e conta agora com 600 milhões de usuários.

Em setembro de 2024, a Fidelity, uma das investidoras do X, estimou que o valor da plataforma teria caído quase 80% sobre ao valor pago por Musk. Mas, há algumas semanas, investidores voltaram a avaliar a empresa em US$ 44 bilhões, segundo o jornal americano Financial Times.

O X também conseguiu levantar US$ 1 bilhão em uma rodada de investimentos em março, segundo a Bloomberg.

