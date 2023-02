Em 13 meses, mulher dá à luz a dois pares de gêmeos

A norte-americana Britney Alba foi pega de surpresa quando deu luz a uma dupla de gêmeos, fruto de uma gestação de risco, mas se surpreendeu mais ainda quando pouco tempo depois engravidou mais uma vez, novamente de gêmeos. As informações são do Metrópoles.

Luka e Levi, primeiro par de gêmeos da estadunidense, eram gêmeos monocoriônicos-diamniótiocos, fetos idênticos que compartilham a mesma placenta mais cada um possui uma bolsa amniótica, gravidez considerada de risco, já que um feto pode receber mais nutrientes que o outro.

Apesar dos riscos, ambos os bebês nasceram saudáveis e sem complicações em setembro de 2021.

Porém, seis meses depois, Britney descobriu que estava grávida novamente, e desta vez, de um par de meninas. Nomeadas de Lydia e Lynlee, as duas eram gêmeas monocoriônicas-monoamnióticas, ou seja, elas dividiam a mesma placenta e o mesmo saco amniótico.

Após ser avaliada por médicos como tendo outra gravidez de risco, a futura mamãe procurou, com 25 semanas de gestação, a mesma equipe médica que a atendeu em sua primeira gravidez, e ficou internada por 60 dias.

Para a segurança da mamãe e das bebês, o parto ocorreu por meio de uma cesárea na 32ª semana de gravidez, em outubro de 2022. As meninas nasceram saudáveis, mas precisaram ficar internadas por mais de um mês.

