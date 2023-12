Em 1ª fala desde o início da guerra, Líder do Hamas diz que está no caminho para derrotar Israel

Líder do grupo extremista islâmico Hamas, Yahya Sinwar, falou publicamente pela primeira vez desde o ataque a Israel, em 7 de outubro, início dos conflitos.

Conforme informações publicadas pelo jornal The Times of Israel, o líder afirmou que o Hamas enfrenta uma “batalha feroz, violenta e sem precedentes”, mas não desistirá.

Segundo Sinwar, o Hamas não se submeterá às “condições da ocupação”. Ele afirma que o grupo extremista está no caminho para derrotar as Forças de Defesa de Israel (FDI).

O líder ainda afirmou que as Brigadas al-Qassam, braço militar do Hamas, mataram mais de mil soldados israelenses. De acordo com as FDI, 156 soldados foram mortos na operação terrestre israelense em Gaza — muito abaixo dos números mencionados pelo líder terrorista.

O Hamas disse na última semana que considera a resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas (ONU) sobre Gaza é “um passo insuficiente” para resolver a situação na região, uma vez que não inclui uma solução internacional para parar a guerra.

O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu afirmou em um comunicado divulgado no domingo (24), que as forças israelenses estão “intensificando” as operações dentro da Faixa de Gaza e continuarão a lutar até que a vitória sobre o Hamas seja alcançada.

