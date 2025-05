Em apoio ao Talibã, Rússia diz que ajudará a combater o Estado Islâmico no Afeganistão

O representante especial de Moscou, Zamir Kabulov, ex-embaixador russo no Afeganistão afirmou que a Rússia ajudará as autoridades do Talibã contra o Estado Islâmico Khorasan (ISIS-K) que classificou como “inimigo em comum”.



O governo do Talibã assumiu o poder em agosto de 2021, quando após 20 anos de guerra, as forças lideradas pelos EUA realizaram uma retirada do Afeganistão. Apesar de nenhum país reconhecer o comando do Talibã, a Rússia os removeu formalmente da lista de organizações terroristas no mês passado, depois de 21 anos.

"Vemos e apreciamos os esforços que o Talibã está fazendo na luta contra a ala afegã do ISIS", disse Kabulov à agência de notícias estatal RIA em uma entrevista. "Forneceremos nossa melhor assistência às autoridades (do Afeganistão) por meio de estruturas especializadas."

Os comentários ratificam a reaproximação nos últimos anos entre Moscou e Cabul, Capital do Afeganistão, sendo que em 2024 o presidente Vladimir Putin disse que a região era "aliada" no combate ao terrorismo.



A Rússia sofreu ataques ligados ao Estado Islâmico (ISIS), incluindo o assassinato a tiros de 145 pessoas em uma casa de shows nos arredores de Moscou em março de 2024, que foi reivindicado pelo ISIS.



A Rússia disse no mês passado que pretende fortalecer os laços comerciais, empresariais e de investimento com Cabul, alavancando a posição estratégica do Afeganistão para futuros projetos de energia e infraestrutura. Projetos econômicos conjuntos serão discutidos em um fórum empresarial Rússia-Afeganistão no final deste mês na cidade russa de Kazan, nomeando projetos de desenvolvimento mineral e gasodutos como possíveis áreas de cooperação.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também