Em contramÃ£o de Milei, indÃºstria argentina vÃª oportunidades no acordo Mercosul-UE

Indo em contramão com as declarações e posicionamento de Javier Milei, a indústria argentina vê como uma oportunidade de impulsionar o comércio e investimentos no país o acordo entre o Mercosul e a União Europeia (UE).

As falas da indústria constam em um relatório da União Industrial Argentina (UIA), que propôs o fortalecimento da relação com o Brasil. Esse relatório foi divulgado em meio a críticas feitas por Milei, que ameaçou retirar o país do bloco e questiona os benefícios do acordo com a UE.

No entanto, o documento destaca que o tratado entre os blocos pode gerar novos investimentos, mas que também irá exigir mais competitividade dos setores produtivos brasileiros.

