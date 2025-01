Em homenagem a Liam Payne, One Direction pode se reunir no Brit Awards

Uma fonte informou ao jornal The Sun, que a reunião dos membros do One Direction pode acontecer logo, já que Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson e Zayn Malik, estariam planejando uma homenagem ao ex-membro, Liam Payne no Brit Awards (1/03), principal prêmio da música pop britânica.

"A homenagem a Liam na premiação deste ano gerou um grande burburinho e especulações de que os membros remanescentes do One Direction poderiam finalmente se reunir no palco novamente", disse a fonte.

O cantor, também britânico se apresentou na premiação algumas vezes ao longo dos anos. "Seria uma forma totalmente apropriada de homenagear Liam, e já estão em andamento conversas sobre como tornar esse segmento do Brits inesquecível. Liam amava o Brit Awards, compareceu e se apresentou muitas vezes ao longo dos anos, tanto com a banda quanto como artista solo, e fará parte da história do show para sempre".

