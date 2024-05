Em Londres, duas idosas quebram vidro que protegia Carta Magna

Nesta sexta-feira (13), duas idosas, apoiadoras do grupo de ativistas climáticos Just Stop Oil, quebraram o vidro que protegia a Carta Magna da Inglaterra, um icônico manuscrito britânico do século 13.

A Reverenda Dra. Sue Parfitt, de 82 anos, e a professora de biologia aposentada Judy Bruce, de 85, entraram na Biblioteca Britânica, em Londres, durante a manhã e quebraram o vidro que envolvia a Carta Magna.

Em seguida, a dupla se manteve colada ao lado da caixa do documento segurando um cartaz que dizia: “O governo está violando a lei”.

A Biblioteca Britânica anunciou no X que a galeria, onde a Carta Magna está exposta, foi temporariamente fechada.

A assessoria de imprensa do local postou no X que "a equipe de segurança da biblioteca interferiu para evitar danos adicionais à caixa, que foram mínimos".

A Carta Magna é considerada a primeira declaração de direitos humanos, creditada por ter consagrado os direitos do homem na legislação inglesa. De acordo com o Parlamento do Reino Unido, o documento foi emitido em 1215 e foi o primeiro “a colocar por escrito o princípio de que o rei e seu governo não estavam acima da lei”.

