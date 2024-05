Em visita à Nigéria, príncipe Harry recebe retrato da princesa Diana

Em visita à Nigéria, o príncipe Harry recebeu um retrato da mãe, a princesa Diana, falecida desde 1997. Ele e a esposa, Meghan Markle, foram convidados a visitar a Nigéria pelo chefe da equipe de defesa.

O duque de Sussex também recebeu outros itens do governador Uba Sani, que incluíam um retrato de casamento dele com Meghan, vestidos culturais Hausa e um objeto trabalhado em couro.

Harry e Meghan estão fazendo sua primeira viagem ao país africano, motivado pelos Jogos Invictus, um evento desportivo internacional criado pelo príncipe, há uma década, para militares feridos em combate.

Segundo Harry, a Nigéria manifestou interesse em sediar os jogos em 2029.

A ida do príncipe Harry à Nigéria também incluiu uma visita a um hospital militar, onde passou um tempo com soldados feridos.

Durante a viagem, o príncipe e sua esposa também participaram de uma cúpula inaugural sobre saúde mental em uma escola administrada por uma organização local sem fins lucrativos, ligada à sua fundação em Abuja, capital da Nigéria.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também