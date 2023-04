Embraer fecha acordo em Portugal e produzirá caças para a Otan; conheça

A Embraer assinou, nesta segunda-feira (24), um acordo com diversas empresas aeroespaciais portuguesas para o desenvolvimento da Base Tecnológica e Industrial de Defesa de Portugal e iniciar a fabricação da aeronave A-29 Super Tucano para atender os requisitos operacionais da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).

O acordo foi assinado com as empresas OGMA Indústria Aeronáutica de Portugal, Centro de Engenharia e Desenvolvimento de Produto (CEiiA), Empordef Tecnologias de Informação (ETI) e GMVIS Skysof

A parceria entre a gigante da aeronáutica brasileira e as empresas portuguesas consta em um memorando assinado pelos governos brasileiro e português durante a cúpula Brasil-Portugal, ocorrida no último sábado (22/4).

A aeronave em questão é o A-29N, uma versão do A-29 Super Tucano, com equipamentos e funcionalidades dentro dos parâmetros da Otan e foi lançado no início desde mês, no dia 12.

O A-29 Super Tucano é conhecido por sua versatilidade, podendo ser usado, segundo a Embraer, para ataque leve, vigilância e interceptação aérea e contra-insurgência, além de conseguir operar a partir de pistas retomadas e não pavimentadas em bases operacionais com pouco apoio logístico.

Além disso, o novo modelo conta com um novo datalink, tipo de tecnologia que permite a troca de informações simultâneas entre a aeronave, outra aeronave ou uma base no solo, e o single-pilot operation, que permite que apenas um piloto controle o avião.

Em entrevista à jornalistas nesta sexta-feira (22), o ministro da Defesa, José Múcio, destacou a importância dos aviões da empresa pela Otan, o que pode abrir portas em diversos mercados de todo o mundo.

