Enguia escapa de virar jantar de garça ao perfurar a garganta dela em pleno ar

Marcos Tenório, com informações o Extra

O momento em que uma enguia perfurou o estômago de uma garça foi registrado pelo engenheiro Sam Davies, de 58 anos, que já tinha por hobby a observação da natureza em seu trabalho em Maryland (EUA). Embora haja publicações em redes sociais datadas de agosto deste ano, a imagem repercutiu internacionalmente nesta semana.

"Fui para o refúgio fotografar raposas e águias e tudo o que podia ser interessante. Havia duas águias jovens que viram a situação das garças e estavam seguindo-a, suponho que sentiram uma refeição. Inicialmente, pensei que a garça fosse mordida no pescoço por uma cobra ou enguia. Quando cheguei em casa e editei as fotos, vi que era uma enguia que estava passando pelo pescoço dela. Eu podia ver seus olhos e ela ainda estava viva", relatou o fotógrafo sobre o episódio, segundo o jornal "The Sun".

O tabloide explicou que as enguias da espécie fotografada vivem a maior parte da vida enterradas na areia e podem crescer até dois metros ou mais de comprimento. Se atacadas por predadores, podem às vezes acabar fugindo por terem uma extremidade pontiaguda usada para cavar ou se proteger.

Deixe seu Comentário

Leia Também