'Entre a vida e a morte', crianças são esfaqueadas durante ataque em parque

Um ataque a um parque na cidade de Annecy, sudeste da França deixou quatro crianças e um adulto ferido durante o começo da manhã desta quinta-feira (7). O presidente da França, Emmanuel Macron, informou que algumas das vítimas estão em estado grave.

Conforme o canal de notícias Reuters, o agressor é um sírio refugiado na França. Ele não era conhecido pelas autoridades de segurança e sua motivação não foi determinada, disse uma fonte da investigação.

Testemunhas contaram que ao menos uma das crianças feridas no ataque estava em um carrinho. O caso ocorreu 7h45 (4h45 no horário de Brasília) em um parquinho perto de um lago em Annecy, cidade dos Alpes franceses. "Ele pulou (no parquinho), começou a gritar e então correu em direção aos carrinhos, atingindo as crianças repetidamente com uma faca", informou uma testemunha chamada Ferdinand à BFM TV.

O ministro do Interior da França, Gerald Darmanin, disse no Twitter que o agressor foi preso. A BFM TV mostrou imagens de vários policiais desarmando um indivíduo no parque.

Duas crianças e um adulto estão em estado grave, enquanto duas crianças foram ligeiramente feridas, disse à polícia. As crianças feridas têm idades entre 22 meses e 3 anos.

"As crianças e um adulto estão entre a vida e a morte. O país está em choque", disse Macron, no Twitter. Ele classificou o ataque como "um ato de absoluta covardia".

