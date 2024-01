Equador decreta estado de exceção após fuga de um dos criminosos mais perigosos do país

Após a fuga do chefe da maior quadrilha criminosa do Equador, de um presídio em Guayaquil, o presidente do Equador, Daniel Noboa, anunciou, nesta segunda-feira (8), que decretou estado de exceção para todo o país, incluindo o sistema penitenciário.

No domingo (7) à noite, o Ministério Público do Equador anunciou que um dos principais criminosos do país, José Adolfo Macías Villamar, conhecido como Fito, não foi encontrado na prisão onde ele deveria estar cumprindo pena.

Fito, de 44 anos, é um dos líderes do grupo Los Choneros e considera-se que ele é um dos criminosos mais perigosos do Equador.

A polícia e o exército convocaram mais de 3.000 homens para tentar encontrar Fito, mas, até agora, o paradeiro dele continua desconhecido.

O estado de exceção no Equador permite que as Forças Armadas vão às ruas apoiar o trabalho da polícia. O decreto é justificado pela grave comoção interna no país. O estado de exceção tem vigência de 60 dias. Nesse período, estão restritos os seguintes direitos no Equador: direito de locomoção, há toque de recolher entre 23h e 5h; direito de reunião; direito a privacidade de domicílio e de correspondência (ou seja, não é preciso uma ordem judicial para que as autoridades entrem nas casas das pessoas); fuga de prisão

Três policiais foram sequestrados enquanto trabalhavam na unidade de polícia Wilson Franco, em Machala no Equador. Outro agente também foi sequestrado enquanto trabalhava em outra unidade, na cidade de Quito. “Nenhum destes acontecimentos ficará impune”, afirma o comunicado da Polícia nas redes sociais.

Até a última atualização desta reportagem a polícia seguia em busca de encontrar os oficiais.

