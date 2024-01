Escritório da ONU pede punição aos envolvidos no 8 de janeiro

O Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas (ONU) para os Direitos Humanos solicitou, em mensagem divulgada na segunda-feira (8) pela sua porta-voz, Liz Throssell, pediu às autoridades brasileiras punição de todos os envolvidos nos ataques de 8 de janeiro de 2023.

Na mensagem, enviada na data em que os ataques e vandalização aos prédios dos Três Poderes completaram um ano, o escritório diz que a sociedade brasileira precisa “saber toda a verdade” sobre o ocorrido.

“Os ataques do ano passado, resultado de desinformação sobre as eleições democráticas e incitamento à violência por líderes políticos, sociais e econômicos, foram uma ameaça extremamente séria à democracia. As pessoas no Brasil precisam saber toda a verdade e não deve haver impunidade, nem para os que praticaram os ataques, nem para quem ordenou, financiou ou os facilitou”, diz o texto.

“Apelamos às autoridades para conduzirem investigações imparciais, eficazes e transparentes em tempo hábil para levar os responsáveis a responderem, em conformidade com os padrões dos Direitos Humanos Internacionais”, completou.

O órgão, na mesma mensagem, saudou os esforços do atual governo na retomada dos esforços em “ampliar a confiança, participação e inclusão na sociedade através de programas e políticas dedicadas.”

