Esposa de ex-presidente do Peru chega ao Brasil após pedir asilo

O Palácio do Itamaraty informou, nesta quarta-feira (16), que Nadine Heredia Alarcón, esposa de Ollanta Humala, ex-presidente do Peru, já chegou em solo brasileiro após ter o pedido de asilo diplomático concedido pelo governo federal.

Nadine chegou ao Brasil acompanhada de seu filho, Samir Ollanta Humala Heredia, que é menor de idade. Eles desembarcaram no Brasil na manhã de hoje, mas o local não foi informado pelo governo brasileiro.

Na terça-feira (15), o Terceiro Juizado Criminal de Lima, capital do Peru, condenou Nadine e Samir a 15 anos de detenção por lavagem de dinheiro, sob acusação de terem recebido valores ilícitos para campanha política, em 2011, em um caso envolvendo a construtora brasileira Odebrecht, que atualmente é conhecida como Novonor.

Antes da divulgação das sentenças, os dois se abrigaram na embaixada brasileira em Lima, onde foi concedido asilo diplomático, nos termos da Convenção de Asilo Diplomático, da qual Brasil e Peru fazem parte.

“Nos termos do Artigo XII da mencionada Convenção, o governo do Peru outorgou as garantias e o salvo conduto correspondente, permitindo que a senhora Alarcón e o seu filho pudessem deixar o território peruano, com destino ao território brasileiro. A senhora Alarcón e o seu filho passarão, agora, pelos procedimentos necessários para sua regularização migratória no Brasil”, informou o Itamaraty.

Apesar da concessão do asilo diplomático, Samir decidiu cumprir a condenação no Peru.

