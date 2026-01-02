Menu
Estado do sul do México é surpreendido com terremoto de magnitude 6,3 nesta sexta

Num primeiro momento, não houve registro de danos graves ao estado

02 janeiro 2026 - 18h38Luiz Vinicius
(Raquel Cunha/Reuters)

O sul do México, mais precisamente o estado de Guerrero, foi atingido por um terremoto de magnitude 6,3 na manhã desta sexta-feira, dia 2.

Segundo informações da Reuters, o Centro Alemão de Pesquisa em Geociência apontou que o tremor ocorreu em uma profundidade de 10 quilômetros.

Num primeiro momento, não houve registro de danos graves ao estado, conforme anunciado pela presidente do México, Claudia Sheinbaum, em sua rede social X, antigo Twitter.

Na capital mexicana também não houve registro de incidentes mais graves.

Funlec - Matriculas

