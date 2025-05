Estados Unidos e China entram em acordo e terão redução de tarifa temporária

Após a escalada de taxações, uma trégua foi selada entre os Estados Unidos e a China que concordaram em reduzir mais da metade das tarifas bilaterais impostas ao comércio durante um prazo inicial de 90 dias.

Conforme comunicado divulgado pelos países, a partir de 14 de maio, os EUA reduzirão temporariamente suas tarifas sobre produtos chineses de 145% para 30%, enquanto a China reduzirá seus impostos sobre importações americanas de 125% para 10%. O acordo ocorre após um fim de semana de negociações comerciais intensas em Genebra na Suíça, por autoridades dos dois países.



Investidores globais comemoram a pausa na guerra comercial desencadeada pelas tarifas massivas impostas pelo presidente dos EUA, Donald Trump.

Os dois lados também concordaram em estabelecer “um mecanismo para dar continuidade às discussões sobre as relações econômicas e comerciais”, liderado pelo vice-primeiro-ministro chinês, He Lifeng, pelo secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, e pelo representante comercial dos EUA, Jamieson Greer, segundo o comunicado.



“Essas discussões podem ser conduzidas alternadamente na China e nos Estados Unidos, ou em um terceiro país, mediante acordo entre as Partes. Conforme necessário, as duas partes podem realizar consultas em nível de trabalho sobre questões econômicas e comerciais relevantes”, acrescentou.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também