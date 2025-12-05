Menu
Internacional

Estratégia dos EUA libera uso de força letal na América Latina

O documento autoriza ações contra cartéis, reforço naval e ampliação do acesso militar a pontos estratégicos

05 dezembro 2025 - 12h36Sarah Chaves, com G1
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na Casa BrancaO presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na Casa Branca   (Reuters/Brian Snyder)
O governo Trump anunciou, nesta sexta-feira (5), uma nova Estratégia de Segurança Nacional que redefine as prioridades externas dos Estados Unidos e estabelece um reposicionamento militar mais intenso na América Latina. O documento marca um afastamento do tradicional papel global americano e transfere parte das responsabilidades estratégicas para aliados, enquanto concentra atenção em ameaças consideradas urgentes no Hemisfério Ocidental.

Segundo a Casa Branca, o eixo central desse realinhamento será um “reajuste da presença militar global”, deslocando recursos para a região e reduzindo a participação em áreas cuja relevância estratégica teria diminuído ao longo dos últimos anos. A publicação ocorre em um momento de forte mobilização militar no Caribe e de escalada de tensões com o governo venezuelano de Nicolás Maduro, além da formalização do combate ampliado a cartéis latino-americanos, política anunciada desde agosto.

A estratégia detalha três pilares que orientarão a atuação militar e de segurança na América Latina, com destaque para a possibilidade de uso de força letal. As medidas previstas são:
 - Reforço da presença da Guarda Costeira e da Marinha para controle de rotas marítimas, contenção da migração ilegal, redução do tráfico de pessoas e drogas e atuação em corredores de trânsito considerados estratégicos em situações de crise.
 - Ações diretas contra cartéis e redes criminosas, incluindo a autorização, “quando necessário”, do uso de força letal. O documento afirma que essa orientação busca substituir o modelo “fracassado” das últimas décadas, baseado exclusivamente na aplicação da lei e em operações policiais de baixa intensidade.
 - Estabelecimento ou ampliação de acesso militar a pontos estratégicos da região, ampliando bases, acordos e presença operacional em áreas consideradas sensíveis para os interesses dos EUA.

A nova estratégia afirma que Washington pretende “restaurar a predominância americana no Hemisfério Ocidental” e reafirma a Doutrina Monroe como eixo conceitual. O texto sustenta que os EUA devem impedir que potências de fora do Hemisfério posicionem forças ou controlem ativos estratégicos na região. Nesse contexto, menciona a presença crescente da China, hoje principal parceira comercial de vários países latino-americanos, incluindo o Brasil.

O governo Trump reconhece que parte da influência externa na América Latina ocorre por fatores comerciais, não ideológicos, mas defende que os EUA intensifiquem alianças para recuperar espaço político e estratégico. Entre as prioridades estão o reforço da cooperação em migração, segurança marítima, interrupção do fluxo de drogas e fortalecimento de parcerias militares e econômicas no Hemisfério.

