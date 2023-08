Estudante de medicina brasileiro morre enquanto lutava na Guerra da Ucrânia

O estudante de medicina Antônio Hashitani, de 24 anos, perdeu a vida na última quarta-feira (2), enquanto lutava de forma voluntária na Guerra da Ucrânia. O caso só veio a público neste domingo (6).

Segundo informações da CNN, o rapaz era natural de Curitiba, no Paraná, e estava na cidade de Bakhmut, na Ucrânia, linha de frente mais sangrenta do conflito com a Rússia, quando morreu. Antônio lutava em favor do país invadido desde o início do conflito.

O Centro Acadêmico de Medicina Mário de Abreu lamentou a morte. “Neste momento de tristeza, o CAMMA-PUCPR presta condolências e deixa os mais sinceros pêsames a todos os familiares e amigos de nosso colega”, disse por meio de nota.

De acordo com amigos, Hashitani sempre estava envolvido em trabalhos voluntários e missões em outros países. “Antônio não se contentava nunca, queria mais e mais. Faltando pouco tempo pra terminar sua faculdade de medicina, Antônio largou tudo e foi pra África fazer voluntariado. Mas com a sua teimosia, decidiu que precisava ir além então foi pra Ucrânia se voluntariar na guerra”, escreveu uma amiga.



