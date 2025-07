Estudantes morrem após desabamento do telhado de escola na Índia

O telhado de uma escola no estado de Rajasthan, no oeste da Índia desabou nesta sexta-feira (25), vitimando sete crianças e deixando outras 20 feridas, contabilizou as autoridades locais.

Após contabilizarem as vítimas, as autoridades informaram que o prédio era antigo e desabou devido às fortes chuvas na região, disse Amit Kumar, um policial local, à Reuters. "Pedras começaram a cair lá dentro... De repente, o teto inteiro caiu e nós saímos. Havia 30 alunos na sala de aula", disse um aluno, que não teve o nome revelado, à agência de notícias ANI.

Moradores e familiares foram até o local e se depararam com a tragédia enquanto as autoridades usavam um guindaste para remover os destroços.



"Instruções foram dadas às autoridades competentes para garantir tratamento adequado às crianças feridas", disse o ministro-chefe do Rajastão, Bhajanlal Sharma, no X.





