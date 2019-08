Estudantes paraguaios pedem julgamento de Mario Abdo

Mauro Silva, com informações do ABC Color

Algumas instituições de ensino de Assunção no Paraguai estão fechadas desde a última segunda-feira (12), para, segundo Alejandra Orrego, do Centro Estudantil do Presidente Franco College, pressionar o julgamento do presidente daquele país Mario Abdo Benítez.

De acordo com as informações do site ABC Collors, Orrengo afirma que há aproximadamente 50 crianças que estão atualmente exigindo a execução do julgamento do Executivo. A presidente do Centro de Estudantes do Colégio Técnico Nacional, Ana Ayala, também reforçou o apoio da instituição nas manifestações. "Há preocupação com a perda de aulas, mas eles reconhecem que o que fazemos é justo e nobre", disse ela.

Ayala disse ainda que a Federação Nacional de Estudantes Secundários (Fenaes) estão se organizando para realizar assembléias em outros órgãos de ensino por todo o país. A aluna defende que seus colegas se unam para debater a situação deplorável do seu país e não somente falar do julgamento de Abdo.

No Ministério Público paraguaio

No último domingo, Mário Abdo prestou depoimento como testemunha ao Ministério Público do seu país sobre o caso que envolve um suposto acordo com o Brasil para facilitar a renegociação de energia da Itaipu.

Os opositores ao governo de Benítez se mobilizam para realizar manifestações e assim atacar o presidente forçando que o Congresso vote um pedido de impeachment.

Deixe seu Comentário

Leia Também