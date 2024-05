JD1TV: Estudantes pró-Palestina e pró-Israel entram em confronto nos EUA

Grupos de estudantes pró-Palestina e pró-Israel entram em confronto, nesta quarta-feira (1º), no campus da Universidade da Califórnia (UCLA), em Los Angeles, nos Estados Unidos, com relatos do uso de tasers, sprays e fogos de artifício sendo utilizados no conflito.

O confronto teve início após a após reitoria declarar o acampamento dos manifestantes em apoio à Palestina como uma ocupação ilegal. No local, os manifestantes usaram tapumes e grades para cercarem o acampamento, que foram utilizadas como arma contra eles por estudantes apoiadores de Israel.

Além disso, houve relatos de estudantes pró-Israel utilizando tasers, sprays de pimentas, bombas químicas caseiras e até mesmo fogos de artifício contra os apoiadores da Palestina.

Confira vídeo do conflito:

These people are fucking unhinged.



WE NEED BODIES AT UCLA NOW! https://t.co/nc1wI9xqGc pic.twitter.com/jYfCEU6dnD — People's City Council - Los Angeles (@PplsCityCouncil) May 1, 2024

