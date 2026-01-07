Menu
Menu Busca quarta, 07 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Financial Lançamento
Internacional

EUA apreendem dois navios-petroleiros por violar sanções comerciais

De acordo com a secretária nacional de Segurança Interna os dois navios-tanques atracaram ou estavam a caminho da Venezuela.

07 janeiro 2026 - 17h49Taynara Menezes, com Agência Brasil

A Guarda-Costeira dos Estados Unidos apreendeu dois navios-petroleiros na manhã desta quarta-feira (7), em águas internacionais, em cumprimento a um mandado judicial emitido por um tribunal federal, por violarem sanções comerciais impostas pelos EUA.

De acordo com a secretária nacional de Segurança Interna, Kristi Noem, os dois navios-tanques atracaram ou estavam a caminho da Venezuela. O Marinera, de bandeira russa, foi alcançado no Atlântico Norte, na zona econômica exclusiva da Islândia, e havia sido registrado anteriormente como Bella I. “Este petroleiro vinha tentando fugir da Guarda Costeira há semanas, até mesmo mudando sua bandeira e pintando um novo nome no casco, em uma tentativa desesperada e fracassada de escapar”, afirmou a secretária em um texto publicado nas redes sociais.

O segundo navio-tanque, identificado como M/T Sophia, foi apreendido próximo ao Caribe. Segundo o Comando Sul dos EUA, “a embarcação interditada estava operando em águas internacionais, realizando atividades ilícitas” e será escoltada pela Guarda Costeira até os Estados Unidos.

O secretário de Guerra dos EUA, Pete Hegseth, reafirmou nas redes sociais que o bloqueio à comercialização de petróleo venezuelano “sancionado e ilícito permanece em pleno efeito, em qualquer lugar do mundo”. “Os Estados Unidos continuam a impor o bloqueio contra todos os navios fantasmas que transportam, ilegalmente, petróleo venezuelano para financiar atividades ilícitas, roubando do povo venezuelano. Somente o comércio de energia legítimo e legal, conforme determinado pelos EUA, será permitido”, escreveu.

O governo russo classificou a apreensão do Marinera como uma violação do direito marítimo internacional. “De acordo com a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, de 1982, a liberdade de navegação se aplica em alto-mar, e nenhum Estado tem o direito de usar a força contra navios devidamente registrados nas jurisdições de outros Estados”, informou o Ministério dos Transportes, acrescentando que perdeu contato com o navio após a abordagem dos EUA.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Trump discursou recentemente em evento nos Estados Unidos
Internacional
Após ameaçar Groenlândia, Trump menospreza peso de europeus na Otan
Corredor Bioceânico leva Paraguai a suspender contratos de terras estatais
Internacional
Corredor Bioceânico leva Paraguai a suspender contratos de terras estatais
Maduro e a esposa
Internacional
Brasil diz na OEA que sequestro de Maduro é 'afronta gravíssima'
Donald Trump
Internacional
Trump diz que ataque à Venezuela deixou "muitos" mortos
Venezuela tem pouco percentual de petróleo
Internacional
Venezuela responde por menos de 1% do mercado mundial de petróleo
Foto: Unarc
Internacional
ONU critica intervenção dos EUA e alerta para risco à segurança global
Delcy assume interinamente a presidência da Venezuela
Internacional
Delcy Rodríguez toma posse como presidente interina da Venezuela
Entre os 119 feridos, seis ainda não foram identificados
Internacional
Identificadas as 40 vítimas de incêndio na Suiça
A ordem foi feita através de um decreto publicado no sábado (3)
Internacional
Venezuela ordena prisão de apoiadores de ataque dos EUA após sequestro de Maduro
China e Rússia condenam ataque dos EUA na Venezuela e pedem libertação de Maduro
Internacional
China e Rússia condenam ataque dos EUA na Venezuela e pedem libertação de Maduro

Mais Lidas

Servidora perde a vida e amigos 'culpam' sequência de revogações em secretaria na Capital
Saúde
Servidora perde a vida e amigos 'culpam' sequência de revogações em secretaria na Capital
Desabafo feito em rede social -
Política
Vereador de Deodápolis aproveitou diárias ao Paraná para trair a esposa, diz post
Foto: Shutterstock
Polícia
Filho mata mãe e irmão de dez anos esfaqueados
Meramente ilustrativa -
Polícia
Meninas fogem de abrigo, pegam carro de app e são encontradas em motel de Campo Grande