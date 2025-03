EUA assina acordo de defesa com Guiana e dão "aviso" para Venezuela

Marco Rubio, chefe da diplomacia do governo de Donald Trump, esteve em visita à Guiana, onde assinou um acordo de segurança e afirmou que, caso a Venezuela tente invadir o país, a agressão será respondida pela Casa Branca.

"Haverá consequência para agressores e aventureiros", disse Rubio.

Além disso, ele insinuou o uso da Marinha dos EUA em caso de uma possível invasão venezuelana ao país. “Nossa Marinha é grande e pode chegar a qualquer lugar do mundo”, comentou.

Além disso, ele afirmou que caso o exército de Maduro chegue a cruzar as fronteiras do país vizinho, “será um grande erro para eles”. “Não vou detalhar nada, mas todos entendem. Será um dia e uma semana muito ruim para o regime da Venezuela”, afirmou.

Para Rubio, essa “cooperação em segurança” entre os EUA e a Guiana demonstra que os estadunidenses não aceitarão uma “reivindicação ilegítima” da Venezuela à uma parte do país.

