Internacional

EUA e China discutem acordo comercial e indicam avanço para trégua tarifária

Negociação prevê suspensão de tarifas, retomada da compra de soja americana e revisão do controle chinês sobre exportação de terras raras

26 outubro 2025 - 17h10Carla Andréa, com CNN
Após as negociações, Trump adotou um tom positivo, dizendo: "Acho que faremos um acordo com a China"Após as negociações, Trump adotou um tom positivo, dizendo: "Acho que faremos um acordo com a China"   (REUTERS/Dado Ruvic)

As autoridades econômicas dos Estados Unidos e da China avançaram neste domingo (26) nas negociações para a construção de um novo acordo comercial, segundo fontes americanas.

O entendimento preliminar abre caminho para que o presidente Donald Trump e o líder chinês Xi Jinping oficializem a trégua tarifária em encontro previsto para a quinta-feira (30), durante a Cúpula da APEC, na Coreia do Sul.

As conversas ocorreram à margem da Cúpula da ASEAN, em Kuala Lumpur, e envolveram o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, e o vice-primeiro-ministro chinês, He Lifeng.

O diálogo resultou em um consenso preliminar sobre a suspensão de tarifas e a retomada das exportações de soja americana para a China, além de uma possível revisão no regime de licenciamento de terras raras — minerais essenciais à indústria tecnológica.

Bessent afirmou que o acordo elimina a ameaça de tarifas de 100% sobre produtos chineses, inicialmente previstas para entrar em vigor em 1º de novembro, e destacou que os produtores de soja dos EUA “terão boas perspectivas nas próximas temporadas”.

Já os representantes chineses adotaram um tom mais cauteloso, afirmando que ainda será necessário concluir os processos internos de aprovação. “Vivenciamos consultas intensas e buscamos soluções construtivas”, disse o negociador Li Chenggang.

Além das questões comerciais, as delegações também discutiram a crise do fentanil nos EUA, as taxas portuárias americanas e a transferência do TikTok para controle acionário dos EUA.

Trump, que chegou à Malásia para uma viagem de cinco dias pela Ásia, declarou após as negociações: “Acho que faremos um acordo com a China.”

Os dois países mantêm uma trégua comercial que expira em 10 de novembro, e o novo entendimento pode representar um passo decisivo para estabilizar as relações econômicas entre as maiores potências do planeta.

