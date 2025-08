EUA impõem caução de até US$ 15 mil para vistos de turismo e negócios

O governo dos Estados Unidos anunciou, nesta terça-feira (5), a implementação de um projeto-piloto que exigirá caução de até US$ 15 mil (cerca de R$ 82 mil) para concessão de vistos de turismo (B-2) e negócios temporários (B-1).

A medida começará a valer em 20 de agosto e, por enquanto, atinge apenas cidadãos de Zâmbia e Malaui, segundo informou o Departamento de Estado. O Brasil não está incluído na lista inicial, mas o governo americano não descarta a ampliação para outros países.

O objetivo, segundo as autoridades norte-americanas, é reduzir o número de pessoas que entram legalmente no país e permanecem além do prazo permitido, caracterizando permanência ilegal.

A devolução do valor caução só ocorrerá após o visitante deixar os EUA dentro do período estabelecido pelo visto.

De acordo com o Departamento de Estado, o programa será testado por 12 meses e visa países que apresentem "altas taxas de permanência ilegal e sistemas de verificação considerados deficientes".

Durante o período, os agentes consulares poderão exigir cauções de US$ 5.000, US$ 10.000 ou US$ 15.000, com a expectativa de que o valor mais comum gire em torno dos US$ 10.000.

Gold Card: o caminho milionário para a cidadania

Paralelamente, o governo Trump lançou neste ano um programa chamado "Gold Card", voltado a imigrantes com alto poder aquisitivo.

O novo visto exige investimento mínimo de US$ 5 milhões (cerca de R$ 30 milhões) em empreendimentos nos EUA e abre caminho para a cidadania americana. Segundo Trump, o Gold Card trará mais benefícios do que o tradicional Green Card e será uma forma de impulsionar a economia e atrair mão de obra qualificada.

A iniciativa substitui o atual programa EB-5, que já concedia residência a estrangeiros que investissem em projetos geradores de emprego, mas que, segundo o governo, estaria vulnerável a fraudes e “preços baixos”.

O Gold Card, por outro lado, passa por um processo de triagem rigoroso e é tratado como produto de prestígio. O próprio Trump apresentou um protótipo do cartão, que exibe sua imagem ao lado da Estátua da Liberdade e da águia americana.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também