EUA iniciam processo para reincluir Argentina em programa de isenção de visto

O governo dos Estados Unidos deu início ao processo para que a Argentina retorne ao Programa de Isenção de Vistos (Visa Waiver Program) nos próximos anos.

O anúncio foi feito nesta segunda-feira (28) durante a visita oficial da secretária de Segurança Interna dos EUA, Kristi Noem, a Buenos Aires.

Durante o encontro, os dois países assinaram uma carta de intenções para trabalhar em conjunto no cumprimento dos critérios exigidos pelo Departamento de Segurança Interna (DHS) americano.

Se reintegrada ao programa, a Argentina permitirá que seus cidadãos viajem aos EUA por até 90 dias sem a necessidade de visto, para fins de turismo ou negócios.

A Argentina já havia participado do programa entre 1996 e 2002, mas foi retirada em meio à grave crise econômica enfrentada na época.

Segundo o DHS, o país precisará atender a requisitos rigorosos de segurança, controle de imigração e combate ao terrorismo para ser readmitido.

Noem destacou, em comunicado, que a Argentina apresenta a menor taxa de permanência além do prazo de visto entre os países latino-americanos e que as viagens de argentinos aos EUA estão em constante crescimento. Ela também afirmou que, sob o governo de Javier Milei, o país sul-americano se tornou uma "amiga ainda mais forte" dos Estados Unidos.

O presidente argentino tem buscado estreitar laços com os EUA e com o presidente Donald Trump, que já classificou Milei como seu “presidente favorito” e elogiou as políticas de desregulamentação promovidas por seu governo.

