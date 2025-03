EUA intensificam vigilância sobre o Irã e atacam grupo no Iêmen

Um drone de vigilância da Marinha dos Estados Unidos tem realizado voos regulares sobre o Golfo Pérsico, monitorando a região costeira do Irã.

A movimentação militar ocorre em meio às crescentes tensões entre Washington e Teerã, com o ex-presidente Donald Trump ameaçando retaliações contra o governo iraniano por seu suposto apoio ao grupo rebelde Houthi, no Iêmen.

O drone MQ-4C Triton, uma das aeronaves não tripuladas mais avançadas dos EUA, foi detectado realizando movimentos circulares repetitivos perto da cidade costeira iraniana de Bushehr, antes de seguir um percurso ao longo da costa do Irã.

O modelo é capaz de identificar alvos para ataques militares e monitorar a atividade marítima na região.

A atividade de vigilância acontece paralelamente à operação militar norte-americana contra os Houthis, grupo que controla parte do Iêmen desde 2014.

No último fim de semana, Trump ordenou ataques a alvos no país como resposta às ofensivas do grupo contra embarcações ligadas a Israel e seus aliados no mar Vermelho e no mar Arábico.

Autoridades dos EUA relataram a morte de vários combatentes Houthis, enquanto o Ministério da Saúde do Iêmen afirmou que os bombardeios deixaram ao menos 53 mortos, incluindo civis e crianças, além de mais de 100 feridos.

Os Houthis afirmam que seus ataques contra embarcações são uma forma de apoio ao povo palestino em meio ao conflito entre Israel e Hamas na Faixa de Gaza.

Dois dias após os ataques, Trump acusou o Irã de ser o principal financiador e mentor das ações dos Houthis. Em uma publicação no X (antigo Twitter), o ex-presidente alegou que Teerã fornece "armas, dinheiro e equipamento militar sofisticado", além de "inteligência" para os rebeldes iemenitas.

Trump afirmou que qualquer novo ataque dos Houthis resultará em "terríveis consequências" para o Irã. Um dia antes das declarações do ex-presidente, os Houthis afirmaram ter atacado o navio de guerra USS Harry Truman, em resposta às operações militares norte-americanas no Iêmen.

