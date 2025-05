EUA procuram China para negociação de tarifas impostas por Trump

Uma conta de mídia social ligada à mídia estatal chinesa informou que os Estados Unidos procuraram a China para negociar as tarifas de 145% impostas pelo presidente Donald Trump, sinalizando uma possível abertura do gigante do oriente às negociações com a Casa Branca.

“Os EUA entraram em contato proativamente com a China por meio de vários canais, na esperança de manter discussões sobre a questão tarifária”, disse o veículo de comunicação Yuyuan Tantian em uma publicação em sua conta oficial na rede social Weibo, citando fontes anônimas.

Autoridades estadunidenses como o secretário do Tesouro, Scott Bessent, e o conselheiro econômico da Casa Branca, Kevin Hassett, também esperam um avanço no alívio das tensões comerciais entre os dois países.

