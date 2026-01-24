Ex-jogador dos Eagles morre ao ser esfaqueado em acampamento sem-teto

O ex-jogador de futebol americano Kevin Johnson morreu aos 55 anos, nos Estados Unidos. Ele teve passagens pela NFL nos anos 1990, defendendo equipes como Philadelphia Eagles e Oakland Raiders. O caso foi registrado na sexta-feira (23) e está sob investigação das autoridades.
Segundo o Departamento Médico Legal do Condado de Los Angeles, Johnson foi esfaqueado e também sofreu um traumatismo craniano. O corpo foi localizado em um acampamento de pessoas em situação de rua.
De acordo com a Associated Press, o ex-atleta enfrentava dificuldades após o fim da carreira, encerrada no início dos anos 2000. Draftado pelo New England Patriots em 1993, ele também atuou por Eagles e Raiders.Reportar Erro
