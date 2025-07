Ex-ministro russo comete suicídio horas após ser demitido por Putin

Carla Andréa, com CNN

O ex-ministro dos Transportes da Rússia, Roman Starovoit, foi encontrado morto nesta segunda-feira (7), poucas horas após a sua demissão pelo presidente Vladimir Putin.

A informação foi confirmada pelo Comitê Investigativo da Rússia, que aponta o suicídio como principal linha de investigação.

O corpo de Starovoit foi localizado dentro de um carro na cidade de Odintsovo, nos arredores de Moscou. Segundo o comunicado oficial, ele apresentava um ferimento à bala.

Ainda não há confirmação definitiva sobre as circunstâncias da morte, mas a hipótese mais forte, de acordo com as autoridades, é que ele tenha tirado a própria vida.

A exoneração do ex-ministro foi oficializada na manhã de segunda-feira, por meio de decreto publicado no site do governo russo.

Starovoit havia assumido o comando da pasta em maio deste ano, após deixar o cargo de governador da região de Kursk, no sudoeste do país, onde chegou a ser criticado por falhas na segurança regional. Andrey Nikitin, até então vice-ministro, foi nomeado como interino.

Questionado sobre os motivos da demissão, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, negou que tenha havido “falta de confiança”, mas também não apresentou outra justificativa.

A troca no comando do Ministério dos Transportes ocorreu em meio a um colapso no sistema aéreo russo. A Agência Federal de Transporte Aéreo informou que, entre o fim de semana e esta segunda-feira, 485 voos foram cancelados, 88 foram desviados e cerca de 1.900 sofreram atrasos.

A justificativa oficial menciona “interferência externa”, sem maiores detalhes. No entanto, o Ministério da Defesa russo alegou que mais de 400 ataques ucranianos de longo alcance foram interceptados no mesmo período.

Entre os alvos ucranianos estaria uma fábrica de produtos químicos em Krasnozavodsk, ao norte de Moscou. De acordo com o exército ucraniano, o local produz munições, ogivas termobáricas e componentes para drones do tipo Shahed.

