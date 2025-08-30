Menu
Ex-presidente do parlamento ucraniano Andriy Parubiy é assassinado a tiros em Lviv

Autor do crime ainda não foi encontrado

30 agosto 2025 - 15h54Carla Andréa, com CNN

O político ucraniano Andriy Parubiy, ex-presidente do parlamento e antigo chefe do Conselho de Segurança e Defesa Nacional da Ucrânia, foi morto a tiros neste sábado (30) na cidade de Lviv, no oeste do país, conforme informaram autoridades locais.

A investigação está em andamento, e as autoridades ainda buscam o responsável pelo crime.

O presidente Volodymyr Zelensky classificou a morte como um “assassinato horrendo” e prestou condolências aos familiares de Parubiy por meio de suas redes sociais.

Segundo Maksym Kozitskiy, chefe da administração militar de Lviv, Parubiy morreu antes da chegada da equipe médica ao local.

A Procuradoria-Geral da Ucrânia iniciou a operação especial “Siren” para apurar o caso. Informações preliminares indicam que um homem desconhecido disparou “vários tiros” contra o político e fugiu em seguida.

Parlamentares e líderes políticos ucranianos reagiram com indignação. Iryna Gerashenko classificou o ataque como um ato de “terrorismo” e descreveu Parubiy como um “camarada confiável, íntegro e patriota”.

O ex-presidente Petro Poroshenko afirmou que ele foi “morto a tiros por monstros em Lviv” e ressaltou que o crime representa um ataque aos ideais e à essência da Ucrânia.

“Este crime não se trata apenas de tiros disparados contra uma pessoa. É um tiro contra o exército, contra a língua, contra a fé, contra o coração da Ucrânia”, escreveu Poroshenko.

