Ex-presidente Evo Morales volta à Bolívia, um ano após renunciar

O ex-presidente da Bolívia, Evo Morales voltou para o país após atravessar a fronteira da Argentina nesta segunda-feira (9) às vésperas do dia que completa um ano de sua renúncia. Evo foi recebido por uma multidão na cidade de Villazón.

O político voltou a pisar seus pés na Bolívia, um dia depois que seu ministro da Economia, Luis Arce ser nomeado presidente do país.

Evo renunciou à presidência, no dia 10 de novembro de 2019, depois de ter sido pressionado por militares. Ele enfrentava pressão por causa de uma reeleição, que foi contestada pela oposição e pela Organização dos Estados Americanos (OEA).

De volta ao país, ele pretende fazer uma caravana com 800 carros que percorrerá mais de mil quilômetros do sul do país até a zona de produção de folhas de coca, em Cochabamba, onde iniciou sua carreira política.

