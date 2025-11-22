VÍDEO: Explosão atinge navio cargueiro no porto de Los Angeles

Um incêndio em um navio de carga provocou uma explosão no porto de Los Angeles na noite dessa sexta-feira (21), mobilizando uma grande operação das equipes de emergência dos Estados Unidos. Mais de 120 bombeiros foram enviados ao local, e, até o momento, não há registro de feridos.

De acordo com o Metrópoles, o fogo começou por volta das 18h30 (horário local) no convés inferior do porta-contêineres 1 Henry Hudson, possivelmente após uma falha elétrica. A situação se agravou pouco antes das 20h, quando uma explosão atingiu a área central do navio e interrompeu o fornecimento de energia.

Equipes da polícia e da alfândega auxiliaram na retirada dos tripulantes, enquanto os bombeiros continuam atuando para debelar completamente as chamas. Apesar do incêndio e da explosão, a embarcação permanece estável, segundo monitoramento da altura do casco em relação ao nível do mar.

A unidade de materiais perigosos do Corpo de Bombeiros de Los Angeles também foi acionada para avaliar riscos ambientais, monitorar a qualidade do ar e identificar possíveis substâncias perigosas armazenadas no cargueiro. Ainda não há informações sobre qual tipo de carga o navio transportava.

Confira vídeo abaixo:

#BREAKING



Suspicious Cargo Ship FIRE at the Port of LA



LIVE NOW - LOS ANGELES, CA. pic.twitter.com/ia8TTKR0iG — MəanL¡LMə (@MeanLILMeoW) November 22, 2025

