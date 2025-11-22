Menu
Menu Busca sábado, 22 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
CCR Vias - Movida - Nov-Dez25
Internacional

VÍDEO: Explosão atinge navio cargueiro no porto de Los Angeles

Incêndio mobilizou mais de 120 bombeiros; segundo o Metrópoles, fogo começou após falha elétrica e não há registros de feridos

22 novembro 2025 - 15h50Taynara Menezes

Um incêndio em um navio de carga provocou uma explosão no porto de Los Angeles na noite dessa sexta-feira (21), mobilizando uma grande operação das equipes de emergência dos Estados Unidos. Mais de 120 bombeiros foram enviados ao local, e, até o momento, não há registro de feridos.

De acordo com o Metrópoles, o fogo começou por volta das 18h30 (horário local) no convés inferior do porta-contêineres 1 Henry Hudson, possivelmente após uma falha elétrica. A situação se agravou pouco antes das 20h, quando uma explosão atingiu a área central do navio e interrompeu o fornecimento de energia.

Equipes da polícia e da alfândega auxiliaram na retirada dos tripulantes, enquanto os bombeiros continuam atuando para debelar completamente as chamas. Apesar do incêndio e da explosão, a embarcação permanece estável, segundo monitoramento da altura do casco em relação ao nível do mar.

A unidade de materiais perigosos do Corpo de Bombeiros de Los Angeles também foi acionada para avaliar riscos ambientais, monitorar a qualidade do ar e identificar possíveis substâncias perigosas armazenadas no cargueiro. Ainda não há informações sobre qual tipo de carga o navio transportava.

Confira vídeo abaixo:

 

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

St. Mary's High School
Internacional
Homens armados sequestram estudantes de escola católica na Nigéria
Presidente Donald Trump e Nicolás Maduro
Internacional
EUA rejeitam proposta de Maduro para deixar o poder em dois anos
Vulcão Sakurajima em Kagoshima
Internacional
Erupção do Sakurajima afeta voos e espalha cinzas no Japão
Protestos organizados por jovens em cidades mexicanas
Internacional
Protestos contra o governo deixam 120 feridos na Cidade do México
Os candidatos presidenciais Franco Parisi, Jeannette, Marco Enriquez, Johannes Kaiser, Jose Antonio, Eduardo Artes e Evelyn Matthei no debate final
Internacional
Chile vai às urnas em eleição marcada por desafios na segurança
TJ mantém condenação de ex-secretário de Sidrolândia por improbidade administrativa
Justiça
TJ mantém condenação de ex-secretário de Sidrolândia por improbidade administrativa
James D. Watson deixa um legado incontornável para a biologia
Internacional
Aos 97 anos, morre James Watson pioneiro na descoberta da estrutura do DNA
A estrutura, feita com troncos de eucalipto, começou com cerca de seis metros e, atualmente, supera os 60 metros
Geral
Fogueira de Jateí é declarada patrimônio imaterial e cultural de MS
Sistema do TJMS -
Justiça
Justiça de Sidrolândia será a primeira a usar novo sistema eproc do TJMS
Deusa da Justiça, monumento no fórum de Campo Grande -
Justiça
Acusada de mandar matar o ex no "tribunal do crime" é julgada hoje em Campo Grande

Mais Lidas

Morta com tiro na cabeça no Noroeste, mulher teria sido assassinada pelo ex-marido
Polícia
Morta com tiro na cabeça no Noroeste, mulher teria sido assassinada pelo ex-marido
AGORA: Mulher é assassinada com tiro na cabeça em Campo Grande
Polícia
AGORA: Mulher é assassinada com tiro na cabeça em Campo Grande
Facadas no cunhado motivou execução brutal de mulher no Noroeste: 'deu merda'
Polícia
Facadas no cunhado motivou execução brutal de mulher no Noroeste: 'deu merda'
Fachada da prefeitura de Campo Grande.
Política
Denúncia diz que na Procuradoria da Capital tem "gangue" com supersalários e folha secreta