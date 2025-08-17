Explosão em centro eleitoral marca dia de votação na Bolívia

Uma explosão foi registrada na manhã deste domingo (17) em um centro eleitoral no município de Entre Ríos, em Cochabamba, Bolívia, onde vota o presidente do Senado e candidato à presidência, Andrónico Rodríguez.

O episódio ocorreu durante o primeiro turno das eleições gerais do país.

De acordo com informações divulgadas pelo Ministério Público de Cochabamba, a detonação aconteceu na parte posterior do colégio eleitoral e não deixou feridos nem danos materiais.

Apesar do susto, a votação seguiu normalmente no local.

A vice-ministra da Segurança, Carola Arraya, classificou o ocorrido como uma tentativa de intimidação no contexto da disputa eleitoral.

“Lamentavelmente, são formas de atentado, de amedrontamento nessa jornada eleitoral”, afirmou.

Ela destacou que a Polícia Nacional está atuando na área, tanto na coleta de informações sobre a explosão quanto na proteção do material eleitoral, para garantir a continuidade do processo de votação com segurança.

Pouco após o ocorrido, Andrónico Rodríguez compareceu ao centro eleitoral para votar.

A presença do candidato gerou tensão, resultando em um confronto entre apoiadores e críticos, com registro de arremesso de pedras e confusão nos arredores, conforme relatado pela imprensa local.

Rodríguez, que foi um dos principais aliados do ex-presidente Evo Morales, é atualmente uma das figuras centrais na divisão interna do Movimento ao Socialismo (MAS), partido que liderou o país por quase duas décadas.

A fragmentação da esquerda é um dos fatores que marca o cenário político boliviano nesta eleição, que definirá o novo presidente e os parlamentares do país.

As autoridades seguem investigando a explosão, enquanto o processo eleitoral continua sob forte vigilância.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também