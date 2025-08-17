Menu
Internacional

Explosão em centro eleitoral marca dia de votação na Bolívia

Candidato Andrónico Rodríguez votou sob tensão

17 agosto 2025 - 16h13Carla Andréa

Uma explosão foi registrada na manhã deste domingo (17) em um centro eleitoral no município de Entre Ríos, em Cochabamba, Bolívia, onde vota o presidente do Senado e candidato à presidência, Andrónico Rodríguez.

O episódio ocorreu durante o primeiro turno das eleições gerais do país.

De acordo com informações divulgadas pelo Ministério Público de Cochabamba, a detonação aconteceu na parte posterior do colégio eleitoral e não deixou feridos nem danos materiais.

Apesar do susto, a votação seguiu normalmente no local.

A vice-ministra da Segurança, Carola Arraya, classificou o ocorrido como uma tentativa de intimidação no contexto da disputa eleitoral.

“Lamentavelmente, são formas de atentado, de amedrontamento nessa jornada eleitoral”, afirmou.

Ela destacou que a Polícia Nacional está atuando na área, tanto na coleta de informações sobre a explosão quanto na proteção do material eleitoral, para garantir a continuidade do processo de votação com segurança.

Pouco após o ocorrido, Andrónico Rodríguez compareceu ao centro eleitoral para votar.

A presença do candidato gerou tensão, resultando em um confronto entre apoiadores e críticos, com registro de arremesso de pedras e confusão nos arredores, conforme relatado pela imprensa local.

Rodríguez, que foi um dos principais aliados do ex-presidente Evo Morales, é atualmente uma das figuras centrais na divisão interna do Movimento ao Socialismo (MAS), partido que liderou o país por quase duas décadas.

A fragmentação da esquerda é um dos fatores que marca o cenário político boliviano nesta eleição, que definirá o novo presidente e os parlamentares do país.

As autoridades seguem investigando a explosão, enquanto o processo eleitoral continua sob forte vigilância.

