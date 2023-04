Explosão que matou 18 mil bovinos pode ter sido causada por pum de vacas

Uma explosão em uma fazenda no estado do Texas, nos Estados Unidos, nesta segunda-feira (10), acabou matando 18 mil bovinos e ferindo gravemente uma mulher, e a principal suspeita é que o excesso de pum e arrotos das vacas liberou o metano responsável pelo estouro.

Ao jornal local KCBD, o xerife da cidade onde o caso ocorreu, Sal Rivera, explicou que o metano, presente em excesso nos gases liberados pelos animais, teria desencadeado o superaquecimento de máquinas no local. "Acredita-se que uma máquina, que suga o estrume e a água, superaqueceu e o metano inflamou e espalhou com uma explosão", explicou.

No total, a propriedade teve cerca de US$ 36 milhões em prejuízos, já que cada animal valia aproximadamente US$ 2 mil.

Segundo os bombeiros, a mulher ferida foi encaminhada a um hospital da região.

