Exterminador do futuro? Robô ataca engenheiro em fábrica da Tesla nos EUA

Um documento recentemente enviado pela Tesla para autoridades do governo de Austin, capital do Texas, nos Estados Unidos, relatam um acidente ocorrido em 2021, quando um robô da empresa prendeu um engenheiro de software contra uma superfície, “cravou suas garras em seu corpo e tirou sangue de suas costas e braço”.

Apesar do caso ter ocorrido em 2021, ele só veio à tona recentemente, após a empresa de Elon Musk ter entregue às autoridades de Austin os documentos necessários para que ela possa continuar a receber incentivos fiscais. O documento foi obtido pelo site estadunidense The Information.

Segundo o relatório, o engenheiro trabalhava na programação do software que controla os robôs, eu tem como função cortar peças dos automóveis a partir de chapas de alumínio recém-fundidas.

Durante o processo, duas máquinas foram desligadas para que o engenheiro e outros dois funcionários pudessem trabalhar, no entanto, uma terceira máquina, a que causou o incidente em questão, continuou operando.

Foi neste momento em que o engenheiro foi preso contra uma superfície e o robô “cravou suas garras em seu corpo e tirou sangue de suas costas e braço”. O engenheiro sofreu uma “laceração, corte ou ferida aberta” na mão esquerda, mas não precisou tirar licença de trabalho.

Testemunhas contaram que o botão de emergência foi acionado e o homem caiu próximo de uma rampa para a coleta da sucata de alumínio, deixando um rastro de sangue no local.

