A goiana Kamyla Aquino, o esposo dela, Jean Aquino, e a filha de 7 anos, Maria Eduarda, que morreram em acidente nos Estados Unidos. A família morava há três meses na cidade da Carolina do Sul, Myrtle Beach.

Ela era manicure e ele trabalhava com entregas de uma empresa multinacional, contou a mãe de Kamyla, Kenia Machado ao g1. A jovem estava grávida do segundo filho.

O acidente que matou a família ocorreu no estado da Carolina do Norte, na noite do dia 25 de fevereiro. O veículo que eles estavam foi atingido por um motorista embriagado.

“A polícia americana entrou em contato com minha tia dizendo que minha prima tinha sofrido um acidente e infelizmente tinha vindo a óbito”, explicou Jefferson Rodrigo Araújo, que era primo de Kamyla.

Sepultamento nos Estados Unidos

A mãe de Kamyla informou, ao g1, que a filha e a neta serão enterradas juntas em solo norte-americano, na cidade de Harwich, em Boston. "No meu coração, não posso separar, elas vão ter que ser enterradas juntas. Ela [Kamyla] falava: 'se eu morrer, não me enterra no Brasil'. Agora é a única hora que eu posso fazer a vontade dela", contou.

Kenia contou que a filha e a neta estavam mais juntas do que nunca e não quer separar as duas. Já o genro Jean Aquino será enterrado pela família no Brasil. Ela contou ainda que há outro motivo para sepultar a filha e a neta nos Estados Unidos.

Segundo Kenia, o pai biológico da neta conseguiu barrar o traslado do corpo para o Brasil. "Para eu conseguir [levar Maria Eduarda] eu tenho que ir para Corte e isso demoraria, levava tempo, e eu não tenho condições nenhuma, nem psicológica, nem física, mais de ficar aqui", relatou.

