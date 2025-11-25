Filho guarda corpo mumificado da mãe há anos para receber aposentadoria dela e acaba preso

Um homem de 58 anos foi preso em Borgo Virgilio, na região de Mântua, Itália, após tentar renovar a carteira de identidade de sua mãe falecida, vestindo-se como ela, para continuar recebendo sua aposentadoria. Durante a investigação, a polícia encontrou o corpo mumificado da mulher em sua residência.

Segundo o prefeito local, Francesco Aporti, Graziella dall’Oglio, a aposentada, não era vista há cerca de dez anos. O crime veio à tona graças à suspeita de uma funcionária do cartório, que atendeu uma mulher agendada para renovar a identidade. Ela percebeu sinais estranhos, como pelos no pescoço, maquiagem excessiva e falhas na barba, que indicavam que não se tratava de uma idosa comum.

A polícia descobriu que o “retorno da mãe” ao cartório incluía dirigir sem possuir habilitação. Além disso, Graziella não possuía registros recentes nos serviços de saúde, embora suas declarações anuais de imposto de renda mostrassem recebimentos de aproximadamente 53 mil euros por ano (cerca de R$ 330 mil).

O filho foi abordado por um agente à paisana no cartório e levado à delegacia, onde confessou a fraude. Ele é enfermeiro, está desempregado e é filho único da vítima, cujo pai já havia falecido. Ao inspecionar a casa, as autoridades encontraram o corpo mumificado de Graziella, que foi enviado para autópsia.

O caso repercutiu na imprensa italiana por envolver uma fraude previdenciária que se prolongou por anos, combinando engano e ocultação de um cadáver.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também