Menu
Menu Busca terça, 25 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
CCR Vias - Movida - Nov-Dez25
Internacional

Filho guarda corpo mumificado da mãe há anos para receber aposentadoria dela e acaba preso

Ele estava disfarçado de mulher quando foi pego pelas equipes da polícia local

25 novembro 2025 - 18h41Brenda Assis
Dr Canela

Um homem de 58 anos foi preso em Borgo Virgilio, na região de Mântua, Itália, após tentar renovar a carteira de identidade de sua mãe falecida, vestindo-se como ela, para continuar recebendo sua aposentadoria. Durante a investigação, a polícia encontrou o corpo mumificado da mulher em sua residência.

Segundo o prefeito local, Francesco Aporti, Graziella dall’Oglio, a aposentada, não era vista há cerca de dez anos. O crime veio à tona graças à suspeita de uma funcionária do cartório, que atendeu uma mulher agendada para renovar a identidade. Ela percebeu sinais estranhos, como pelos no pescoço, maquiagem excessiva e falhas na barba, que indicavam que não se tratava de uma idosa comum.

A polícia descobriu que o “retorno da mãe” ao cartório incluía dirigir sem possuir habilitação. Além disso, Graziella não possuía registros recentes nos serviços de saúde, embora suas declarações anuais de imposto de renda mostrassem recebimentos de aproximadamente 53 mil euros por ano (cerca de R$ 330 mil).

O filho foi abordado por um agente à paisana no cartório e levado à delegacia, onde confessou a fraude. Ele é enfermeiro, está desempregado e é filho único da vítima, cujo pai já havia falecido. Ao inspecionar a casa, as autoridades encontraram o corpo mumificado de Graziella, que foi enviado para autópsia.

O caso repercutiu na imprensa italiana por envolver uma fraude previdenciária que se prolongou por anos, combinando engano e ocultação de um cadáver.

Reportar Erro
Dr Canela
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

VÍDEO: Explosão atinge navio cargueiro no porto de Los Angeles
Internacional
VÍDEO: Explosão atinge navio cargueiro no porto de Los Angeles
St. Mary's High School
Internacional
Homens armados sequestram estudantes de escola católica na Nigéria
Presidente Donald Trump e Nicolás Maduro
Internacional
EUA rejeitam proposta de Maduro para deixar o poder em dois anos
Vulcão Sakurajima em Kagoshima
Internacional
Erupção do Sakurajima afeta voos e espalha cinzas no Japão
Protestos organizados por jovens em cidades mexicanas
Internacional
Protestos contra o governo deixam 120 feridos na Cidade do México
Os candidatos presidenciais Franco Parisi, Jeannette, Marco Enriquez, Johannes Kaiser, Jose Antonio, Eduardo Artes e Evelyn Matthei no debate final
Internacional
Chile vai às urnas em eleição marcada por desafios na segurança
TJ mantém condenação de ex-secretário de Sidrolândia por improbidade administrativa
Justiça
TJ mantém condenação de ex-secretário de Sidrolândia por improbidade administrativa
James D. Watson deixa um legado incontornável para a biologia
Internacional
Aos 97 anos, morre James Watson pioneiro na descoberta da estrutura do DNA
A estrutura, feita com troncos de eucalipto, começou com cerca de seis metros e, atualmente, supera os 60 metros
Geral
Fogueira de Jateí é declarada patrimônio imaterial e cultural de MS
Sistema do TJMS -
Justiça
Justiça de Sidrolândia será a primeira a usar novo sistema eproc do TJMS

Mais Lidas

Jovem de 20 anos é encontrada sem vida em Jaraguari
Polícia
Jovem de 20 anos é encontrada sem vida em Jaraguari
Diretor da ACICG afirma que situação tem impacto direto na segurança da população.
Cidade
GCM de Campo Grande enfrenta perdas salariais e condições precárias de trabalho
Casas populares
Cidade
Inscrições para mais de 200 apartamentos populares encerram nesta quarta na Capital
Everson foi morto a tiros
Polícia
Mecânico é assassinado a tiros na frente da namorada no Parque do Lageado