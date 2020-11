Filipinas registram pelo menos 20 mortos após a passagem do tufão Goni

Pelo menos 20 pessoas morreram depois que o tufão Goni, o mais forte do mundo a ser registrado neste ano, atingiu o sul da principal ilha das Filipinas, Luzon, informou nesta segunda-feira (2) a agência de desastres do país.

Albay e Catanduanes, duas das províncias mais afetadas, sofreram o impacto dos ventos que chegaram a 310 km/h no domingo (1). Essa foi a 18ª grande tempestade que atingiu as o país asiático neste ano.

Mais de 300 casas foram soterradas na província de Albay. A tempestade atingiu algumas cidades costeiras, enquanto rios transbordaram e represas foram destruídos, deixando várias localidades debaixo d'água.

O Goni passa agora pelo Mar da China.

Outra tempestade

Além do forte tufão de domingo, as Filipinas se preparam para a chegada de outra tempestade, está de menores proporções. Com ventos de 80 km/h, a Atsani vem ganhando força no Oceano Pacífico e deve chegar às ilhas no final desta semana.

"Não será tão poderosa como o Goni, mas poderá provocar destruição em sua rota, nas estradas e pontes", disse o presidente do país, Rodrigo Duterte, em uma transmissão.

A agência meteorológica das Filipinas anunciou que pode haver a formação de ainda mais três tufões no país em novembro. As Filipinas são um arquipélago de mais de 7,6 mil ilhas que registram anualmente cerca de 20 grandes tempestades.

