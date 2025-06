Foguete Starship da SpaceX explode em teste de missão à Marte

Sarah Chaves, com Reuters

Durante testes no Texas, a nave espacial Starship da Spacex explodiu na noite de quarta-feira (18), enquanto se preparava para o décimo voo, parte do programa de foguetes para Marte do bilionário Elon Musk.

A empresa atribuiu o ocorrido a uma "grande anomalia" e disse que todo o pessoal estava seguro. "Dados preliminares sugerem que um COPV de nitrogênio no compartimento de carga falhou abaixo de sua pressão de prova", disse Musk em uma publicação no X, referindo-se a uma unidade de armazenamento de gás nitrogênio conhecida como Vaso de Pressão Revestido de Composto.

"Se uma investigação mais aprofundada confirmar que foi isso que aconteceu, é a primeira vez que isso acontece com esse projeto", continuou.

O sistema de foguetes Starship, com 122 metros de altura, é o cerne do objetivo de Musk de enviar humanos a Marte.



No final de maio, o foguete Starship da SpaceX perdeu o controle na metade de um voo, sem atingir alguns de seus objetivos de teste mais importantes.

Em janeiro, um foguete Starship se partiu no espaço minutos após ser lançado do Texas.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também