Forte terremoto deixa mais de mil mortos e centenas de feridos no Marrocos

Um terremoto de magnitude 6,8 (considerada forte e capaz de produzir grandes estragos) atingiu o Marrocos na noite dessa sexta-feira (8), por volta das 18h30 (no horário de MS). Até a última atualização, eram 1.037 mortos e mais de 1.200 feridos, de acordo com o balanço divulgado pelo Ministério do Interior marroquino.

O órgão afirma que o número de vítimas deve aumentar ao longo deste sábado (9), já que os trabalhos de resgate — dificultados por bloqueios e obstruções nas estradas — ainda estão em curso.

Segundo o Itamaraty, não há notícia de brasileiros entre os mortos e feridos.

O tremor produziu estragos tanto em aldeias da Cordilheira do Atlas (no noroeste da África) como na cidade histórica de Marrakech, no oeste do Marrocos. As forças armadas do país e equipes de resgate foram deslocadas para as áreas mais afetadas.

O terremoto durou cerca de 15 segundos e aconteceu a uma profundidade de 18,5 km, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês). Há relatos de pessoas que também sentiram os tremores em países próximos, como Portugal, Espanha e Argélia.

Desespero e correria nas ruas

Na rede social X (o antigo Twitter), há relatos de pessoas que correram pelas ruas, enquanto prédios balançavam. De acordo com agências de notícias, edifícios colapsaram.

Imagens mostram moradores desesperados no entorno da Mesquita Koutoubia, um dos marcos mais famosos de Marrakech. Segundo a imprensa marroquina, essa construção histórica do século XII foi danificada.

O chefe da pequena cidade rural de Talat N’Yaaqoub, Abderrahim Ait Daoud, disse ao site de notícias marroquino 2M que casas na região de Al Haouz desabaram parcial ou totalmente, a eletricidade foi cortada, e estradas ficaram bloqueadas em alguns trechos, dificultando a passagem de ambulâncias.

Tremores não são incomuns na região

A região norte de Marrocos fica mais sujeita a terremotos por se localizar entre duas placas tectônicas (a africana e a euroasiática).

Em 2004, por exemplo, pelo menos 628 pessoas morreram e 926 ficaram feridas quando um terremoto sacudiu Alhucemas, no nordeste do país.

