Foto de bebê puxando máscara de médico ao nascer viraliza

Uma foto de um bebê que parece querer retirar a máscara do médico logo ao nascer viralizou após ser compartilhada nas redes sociais pelo responsável pelo parto. O doutor Samer Cheaib espera que a imagem seja um prenúncio de que em breve todos poderão viver sem máscaras, em alusão à pandemia de coronavírus.

“Eu nunca pensei que a foto teria essa repercussão. Foi algo tão espontâneo do bebê. As pessoas se entusiasmaram porque pareceu um presságio do fim da Covid-19“, declarou Cheaib. A criança nasceu no começo de outubro, em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, onde o doutor Cheaib atua como obstetra.

