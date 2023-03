Uma freira surpreendeu a polícia após causar um acidente enquanto dirigia bêbada na cidade de Olsztyn, na Polônia, e tentar convencer sua amiga que estava no banco do passageiro a assumir a culpa.

Apesar de ter ocorrido em dezembro de 2021, o caso ganhou repercussão por ter ido à julgamento nesta semana. A freira confessou que exagerou no vinho antes de assumir a direção do veículo.

Segundo o portal de notícias britânico Daily Star, a freira foi abordada após se recusar a dar passagem a um segundo carro em um cruzamento da cidade. Logo em seguida, a freira acelerou o veículo e se chocou contra outro carro.

Quando questionada pela polícia, a mulher disse que uma outra freira, mais velha, que estava no banco do passageiro era quem estava conduzindo o veículo no momento do acidente, história que ela confirmou.

Os policiais, sem acreditar na história, afirmaram que a mulher seria responsabilizada, momento em que a freira bêbada confessou o ato. Sua amiga confirmou aos policiais que foi convencida a tomar a culpa pelo acidente.

A freira fez um teste do bafômetro, que mostrou um volume de 0,99 mg/l no sangue dela, muito acima do permitido pela lei polonesa. Ela teve sua carteira de motorista suspensa e foi proibida de dirigir por três anos.

Além disso, ela foi multada no equivalente a R$ 2.360,00, além de ser obrigada a pagar uma multa adicional de R$ 5.900,00, que será investido no Fundo de Assistência às Vítimas e Assistência Pós-penitenciária.

