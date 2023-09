Fuga de brasileiro da prisão faz Estados Unidos fechar escolas e jardim botânico

Sarah Chaves, com informações do G1

Danilo Cavalcante, de 34 anos, foi condenado à prisão perpétua por assassinar a ex-namorada, no entanto, com a notícia de que ele fugiu na prisão na Pensilvânia, as autoridades dos Estados Unidos fecharam as escolas nos arredores do Condado de Chester, enquanto continuam as buscas pelo criminoso.

Por questões de segurança, dois bairros escolares da região decidiram encerrar as atividades de suas escolas na terça-feira (5). A decisão foi mantida nesta quarta-feira (6).

O autor do assassinato fugiu na última quinta-feira (31). Desde então, a polícia mobilizou centenas de agentes para capturá-lo. Cavalcante foi visto pela última vez na noite de segunda-feira (4) em imagens feitas pelas câmeras de vigilância de um jardim botânico que também foi fechado pelas autoridades.

"Estão lidando com alguém que está desesperado e não quer ser pego", afirmou George Bivens, tenente-coronel da polícia da Pensilvânia.

A Promotoria do Condado de Chester pediu aos moradores que tranquem suas portas, vigiem seus carros e outros pertences e permaneçam atentos, enquanto "centenas de policiais trabalham incansavelmente com helicópteros, drones e unidades caninas para localizar o fugitivo".

As circunstâncias da fuga de Danilo Cavalcante da prisão de Chesco estão sob investigação. A força tarefa que atua nas buscas pelo foragido inclui agentes da Swat (Unidade de Armas e Táticas Especiais);

FBI (Departamento Federal de Investigação); PSP (Polícia do Estado da Pensilvânia).

Crime

Cavalcante foi condenado à prisão perpétua por matar a ex-namorada, Débora Evangelista Brandão, na cidade de Phoenixville, em abril de 2021. A vítima tinha 34 anos e foi morta a facadas. Os dois filhos da vítima presenciaram o crime.

Segundo as investigações, Danilo não aceitava o fim do relacionamento e, desde 2020, ameaçava Débora. Além disso, a apuração revelou que Débora descobriu que o namorado era procurado pela polícia do Tocantins por ser o principal suspeito pelo assassinato de um homem em 2017.

"Ao saber que o réu tinha mandado de prisão em aberto por homicídio no Brasil, a vítima ameaçou expô-lo à polícia. Os detetives determinaram que esse foi o motivo do assassinato", afirmou a promotoria responsável pela acusação em comunicado.

De acordo com as autoridades, em 2017, Cavalcante fugiu para Porto Rico e, mais tarde, seguiu para os Estados Unidos, onde entrou ilegalmente.

Deixe seu Comentário

Leia Também