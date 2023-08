Funcionário do Subway vai parar no hospital após agressão de cliente; assista

Sarah Chaves, com informações do UOL

As câmeras de uma loja Subway registraram o momento em que um funcionário levou vários socos de um cliente após pedir para que ele esperasse sua vez na fila em uma unidade da rede de lanchonetes em San Luis Potosí, no México

As imagens mostram o agressor já dentro do espaço de trabalho do atendente, o golpeando na frente de outros funcionários, segundo o site mexicano Proceso.

O homem agredido se vira e tenta se proteger, mas o suspeito continua dando golpes em seu rosto, cabeça e tronco. O funcionário agredido precisou ser encaminhado a um hospital devido aos fortes golpes que levou na cabeça. Ele segue em observação após ter apresentado fratura no nariz e inchaço na cabeça.

O agressor foi identificado como Fernando Medina, apelidado de Tiburón, disse o El País. Ele é dono de uma academia e especialista em artes marciais.

O governador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, repudiou o ataque. "Desejo a pronta recuperação do jovem trabalhador agredido em seu local de trabalho, oferecemos a ele todo o atendimento médico que necessita. A agressão covarde não ficará impune, já solicitamos a intervenção da Procuradoria Geral do Estado neste caso. Ninguém acima da Lei".

