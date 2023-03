FuncionÃ¡rio Ã© preso apÃ³s sequestrar e agredir ex-chefe ao ser demitido

Um funcionário de 30 anos foi preso acusado de sequestrar, agredir e tentar extorquir dinheiro de seu ex-chefe após ser demitido. O caso ocorreu na cidade de Malága, Espanha.

Segundo o portal Mega Notícias, o empresário, de 44 anos, teria dito ao suspeito que ele não ocuparia mais o seu cargo no último dia 10 de fevereiro. Na data, após receber a notícia, o então futuro ex-funcionário pediu que seu patão o levasse para casa.

Durante o trajeto até sua residência, o acusado começou a agredir a vítima, além de assumir o volante do carro e dirigir por mais 500 quilômetros. Após as agressões, o funcionário ainda pediu dinheiro ao seu chefe.

Em um momento de distração do acusado, o homem conseguiu fugir do veículo e acionou a polícia. A polícia prendeu o homem e encontraram junto dele duas facas.

