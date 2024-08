Fundador do Telegram é preso na França por acusações de moderação de conteúdo

As autoridades francesas prenderam Pavel Durov, bilionário russo-francês que fundou o aplicativo de mensagens Telegram, em um aeroporto fora de Paris.

Segundo a BFMTV (canal de notícias francês), oficiais do escritório antifraude da França, ligado à alfândega do país, o levaram sob custódia no sábado (24) à noite, depois que Durov chegou ao aeroporto de Bourget, em um voo vindo do Azerbaijão.

Durov é procurado sob um mandado de prisão francês devido à falta de moderação no Telegram, que levou a ser usado para lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e compartilhamento de conteúdo pedófilo.

Ainda segundo a BFMTV, o fundador do Telegram não viaja regularmente para a França e para Europa desde que o mandado de prisão foi emitido.

