Galo "armado" mata policial que estava em operação contra rinhas

Sarah Chaves com informações do O Tempo

Enquanto lutava pelos direitos dos galos e contra as rinhas, o policial Christian Bolok morreu atacado por uma das aves que brigavam no local, onde ele estava como agente infiltrado em San Jose, nas Filipinas

O galo estava ‘armado’ com lâminas nas garras, acertando sua artéria femoral, que o fez sangrar até a morte. Normalmente, os donos das aves aplicam esporas, lâminas ou qualquer outro objeto cortantes. O objetivo é que o adversário lute até a morte com outro oponente.

Bolok se infiltrou em uma dessas rinhas, com o objetivo de recolher provas da atividade ilegal. Tudo ia bem até pegar num dos galos, com o objetivo de confiscá-lo. Foi quando o animal agitou-se e, com a lâmina que tinha em uma das garras, acertou a artéria femoral do agente, que em morreu em poucos minutos.

O policial chegou a levado ao hospital local, onde foi declarada a morte. "É com o coração pesado que anuncio que perdemos um dos nossos irmãos, que sacrificou a própria vida em nome do serviço. A Polícia Nacional das Filipinas chora a morte trágica do tenente Bolok e expressa as suas sentidas condolências à família e amigos. Foi um infortúnio, um acidente de má sorte, que eu não consigo explicar", disse à AFP o coronel Arnel Apud, chefe da polícia local.

Segundo as autoridades, a operação terminou com três pessoas detidas e dois galos apreendidos.

