Garanhão, Diego transou tanto que salvou sua espécie de extinção

Saiba Mais Polícia Vídeo - Mulher comemora e homem se mostra orgulhoso pela morte de animal ameaçado de extinção

Diego, uma tartaruga gigante com mais de 100 anos, se aposentou após salvar sua espécie do risco de extinção acasalando mais de 800 vezes.

O garanhão da espécie Chelonoidis hoodensis, fazia parte de um grupo de 14 machos selecionados para o vitorioso programa de acasalamento na Ilha de Galápagos que impediu a extinção da espécie.

Iniciado em 1960, o projeto deu vida a mais de 2 mil tartarugas, das quais cerca de 1800 ainda estão vivas na ilha. Com a conclusão do programa, Diego vai retornar em março para sua ilha nativa, Española.

Assim somando a população de 1,8 mil tartarugas, das quais 40% são suas descendentes diretas.

Jorge Carrion, diretor do PNG, falou da contribuição de Diego. "Ele contribuiu com uma grande porcentagem da linhagem que estamos devolvendo a Española. Estamos felizes com a possibilidade de devolver essa tartaruga a seu habitat natural."

Saiba Mais Polícia Vídeo - Mulher comemora e homem se mostra orgulhoso pela morte de animal ameaçado de extinção

Deixe seu Comentário

Leia Também